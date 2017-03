Policjanci będą odpowiadali na pytania dotyczące bieżącej organizacji ruchu w Warszawie oraz ewentualnych czasowych włączeń ulic z ruchu. Policjanci będą także na bieżąco zamieszczać informacje o utrudnieniach związanych z biegiem na profilu komendy stołecznej na Facebooku.

Start i meta półmaratonu znajdować się będzie na Placu Teatralnym, w związku z tym będzie on wyłączony z ruchu od godziny 00.01 w piątek 24 marca do godziny 23.59 w niedzielę 26 marca. Z kolei od godz. 12 w sobotę do godz. 18 w niedzielę zamknięte będą ulice Senatorska (na odcinku od ul. Moliera do Wierzbowej) i Wierzbowa.

Ulice Nowy Świat, Krakowskie Przemieście, Plac Trzech Krzyży (jezdnia wschodnia) - będą zamknięte od godziny 9.30 do godz. 11 w niedzielę 26 marca. W miarę możliwości poszczególne ulice mają być otwierane wcześniej. Utrzymany będzie ruch samochodowy w kierunku południowym (Wilanowa – jezdnia zachodnia) na Al. Ujazdowskich (od Placu Trzech Krzyży do ul. Bagatela).

Ulica Belwederska zamknięta będzie w godzinach 9.45-11.30, Myśliwiecka (od ul. Szwoleżerów do ul. Łazienkowskiej) – zamknięta będzie w godzinach 9.50-12.00, Ludna – 10.00-12.15, Solec (między ul. Ludną a ul. Dobrą) – 10.00-12.20, Tamka (od ul. Solec do Mostu Świętokrzyskiego) – 10.00- 12.20, Most Świętokrzyski (jezdnia południowa – w stronę Pragi) – 10.00 – 12.30, Wybrzeże Kościuszkowskie – zamknięty przejazd poprzeczny na wysokości Mostu (możliwy skręt w Zajęczą) – 10.00 – 12.30, Sokola, Jagiellońska (od Okrzei do Zamoyskiego), Okrzei – 10.00-12.45, Wybrzeże Szczecińskie – 10.00-12.50 (po zniknięciu kolumny biegu Wybrzeże będzie sukcesywnie otwierane z możliwością wyjazdu w stronę Mostu Gdańskiego z poszczególnych ulic tzn. Ratuszowa i Kłopotowskiego), Wybrzeże Kościuszkowskie – zamknięty przejazd poprzeczny na wysokości Mostu (możliwy skręt w Zajęczą) – zalecamy korzystanie z tunelu, Wybrzeże Helskie, Wybrzeże Szczecińskie (od ul. Siwca do Wybrzeża Helskiego) - 10.00-13.30, Ratuszowa – (od Wybrzeża do Jagiellońskiej) – 10.00 -13.30, ul. Słomińskiego, Most Gdański, ul. Starzyńskiego – zamknięta jezdnia w kierunku Pragi w godz. 10.20-13.40. Ruch od strony Pragi będzie utrzymany bez zakłóceń przez cały czas.

Szczegółowe informacja o trasie biegu można znaleźć pod adresem http://polmaratonwarszawski.pl/ .