W poniedziałek rząd w Londynie powiadomił unijne instytucje, że 29 marca brytyjska premier Theresa May wyśle do Brukseli oficjalny list informujący o zamiarze opuszczenia Wspólnoty przez Wielką Brytanię. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zapowiedział zwołanie na 29 kwietnia szczytu 27 państw UE, by przyjąć wytyczne do negocjacji z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu.

"Unia Europejska i Wielka Brytania będą musiały ze sobą współpracować i umiejętność znalezienia w tej chwili konsensusu w tych negocjacjach będzie w przyszłości rzutowała na powodzenie tych relacji" - powiedziała Szydło w rozmowie na antenie TVN24.

Podkreśliła, że negocjacje związane z Brexitem nie będą łatwe. "To będą negocjacje, w których trzeba będzie potrafić znaleźć kompromis pomiędzy interesem państw członkowskich a Wielką Brytanią. Tak poukładać te wzajemne relacje, by w przyszłości interesy obywateli Unii Europejskiej, w tym również Polski, były w pełni zabezpieczone na Wyspach Brytyjskich" - mówiła premier.

"Dla Polski bardzo ważne i istotne jest to, że Wielka Brytania jest i będzie ważnym partnerem dla Polski. Tak samo dla Unii Europejskiej" - zaznaczyła.

Dodała też, że wizyta prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w Londynie i jego spotkanie z szefową rządu Wielkiej Brytanii Theresą May będzie dotyczyć m.in. Brexitu. "Polska będzie współpracowała z Wielką Brytanią tak jak i w tej chwili, nie tylko w ramach Unii Europejskiej, ale przecież łączą nas też stosunki bilateralne; jesteśmy też partnerem w NATO" - mówiła Szydło.