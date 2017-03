W trakcie 23. Wiosny Filmów, podobnie jak w poprzednich latach, widzowie zobaczą - jak powiedział na środowej konferencji prasowej dyrektor Festiwalu Maciej Zabojszcz - "wszystko to, co było najlepsze w kinie światowym w ostatnim sezonie". "Trochę też wybiegamy do przodu i pokazujemy w Polsce filmy przedpremierowo, chociażby z ostatniego Berlinale" - dodał.

W programie festiwalu znalazło się ponad 60 produkcji, które zostaną zaprezentowane widzom w ośmiu sekcjach. Wydarzenie otworzy polska premiera "Frantza", najnowszego filmu Francoisa Ozona - laureata m.in. Europejskiej Nagrody Filmowej i Złotego Niedźwiedzia. Twórcy produkcji, która uzyskała 11 nominacji do tegorocznych Cezarów i ostatecznie została wyróżniona jedną statuetką, zostali też docenieni na ostatnim festiwalu w Wenecji - nagrodę im. Marcello Mastroianniego otrzymała Paula Beer. W filmie zagrała główną rolę - Anny Hoffmeister, młodej Niemki codziennie odwiedzającej grób swojego ukochanego Frantza, który zginął podczas I wojny światowej.

Film zobaczymy w ramach specjalnej sekcji, którą na tegorocznym festiwalu będzie "Planeta Konfliktu". "To sekcja, którą wymyśliliśmy zastanawiając się nad tym, ile w tej chwili dzieje się na świecie: ile dzieje się złego, ile jest konfliktów, sporów i problemów społecznych, politycznych itd. Chcemy pokazać, jakie ma to odzwierciedlenie w kinematografii, jak ta kinematografia - w tym przede wszystkim kino artystyczne - opowiada nam o tym" - wyjaśnił Michał Myśliński, selekcjoner i dyrektor programowy festiwalu.

W ramach tego pasma zaprezentowane publiczności zostaną też m.in. estońskie "Na skrzyżowanie wichrów" Martti Helde, nominowany do Oscara w 2014 w kategorii film nieanglojęzyczny palestyński obraz "Omar" oraz - przedpremierowo - "W sieci" w reż. laureata Złotych Lwów i Srebrnych Niedźwiedzi Kim Ki-Duka.

"Triumfatorzy" - to nazwa sekcji, w której zobaczymy 15 filmów, w tym m.in. "Duszę i ciało", nagrodzoną Złotym Niedźwiedziem produkcję Ildiko Enyedi i "Klienta" Asghara Farhadiego z tegorocznym Oscarem za najlepszy film nieanglojęzyczny. Publiczności przypomniane zostaną także produkcje, które powoli schodzą z ekranów kin: "Moonlight" (3 Oscary, w tym za najlepszy film), "La La Land" (6 statuetek Amerykańskiej Akademii Filmowej) czy "Toni Erdmann" (ENP w kategorii najlepszy europejski film roku).

Uwaga zostanie poświęcona w kolejnych także mistrzom reżyserii (m.in. "Egzamin" w reż. Cristiana Mungiu i "Co przynosi przyszłość" z Isabelle Huppert), nagrodzonym aktorom ("Aquarius" z Sonią Bragą, "Pożegnanie z Europą" z Josefem Haderem jako Stefanem Zweigiem), wyróżnionym scenarzystom ("Jackie" wg Noaha Oppenheima).

W ramach "Polskiego kina na świecie" pokazanych zostanie 10 filmów, w tym nagrodzony Srebrnym Niedźwiedziem "Pokot" w reż. Agnieszki Holland, "Komunia" Anny Zameckiej z Orłem za najlepszy dokument, "Ostatnia rodzina" Jana P. Matuszyńskiego ze Złotym Lwem oraz "Wszystkie nieprzespane noce" Michała Marczaka z nagrodą publiczności Nowych Horyzontów.

Prócz tego filmy zostaną pokazane w sekcjach "Rewelacje festiwali" (np. "Dwie kobiety" z Catherine Deneuve i "Paterson" Jima Jarmuscha) oraz "Faworyci publiczności" (animowana "Nazywam się cukinia", niemiecka "Fukushima, moja miłość").

Prócz pokazów filmowych organizatorzy festiwalu zaplanowali także szereg spotkań z twórcami. W kinie Praha - gdzie będą się odbywały wszystkie projekcje - z widzami spotka się m.in. Ildiko Enyedi, Anna Zamecka, Paweł Łoziński ("Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham"), Ryszard Bugajski i Maria Mamona ("Zaćma") oraz Tomasz Wasilewski ("Wszystkie nieprzespane noce").

Festiwal potrwa od 2 do 9 kwietnia. Szczegóły na stronie www.wiosnafilmow.pl (PAP)