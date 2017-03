Według przekazów św. Patryk urodził się w V wieku w rzymskiej prowincji Brytanii - najprawdopodobniej w Walii - ale w wieku 16 lat został wzięty w niewolę przez irlandzkich piratów, którzy wywieźli go do Irlandii i zmusili do pracy jako pasterz. Przez lata zniewolenia szukał oparcia w religii.

Podczas pobytu w niewoli Patryk usłyszał we śnie głos zapewniający go, że niedługo będzie mógł bezpiecznie wrócić do domu. Zainspirowany tym doświadczeniem, uciekł do oddalonego o 200 mil portu, gdzie przekonał jednego z kapitanów, aby zabrał go z powrotem do Anglii. Kilka lat później miał usłyszeć we śnie kolejny głos, wzywający go do powrotu do Irlandii - wrócił tam jako misjonarz i wprowadził na wyspie chrześcijaństwo w miejsce wierzeń i tradycji celtyckich.

Zdaniem wielu badaczy kultury to właśnie od św. Patryka wywodzi się powszechne używanie trójlistnej koniczyny jako symbolu Irlandii - miała ona być używana przez niego do nauczania o roli Trójcy Świętej. Według wierzeń jest on również odpowiedzialny za to, że na wyspie nie ma węży, bo miał je wypędzić do morza po tym, gdy próbowały mu przeszkadzać w 40-dniowym poście na szczycie góry.

Od 1903 roku Irlandczycy na całym świecie obchodzą 17 marca - datę śmierci swego patrona - jako dzień św. Patryka, który jest również świętem narodowym w Irlandii. Świąteczne parady przeszły ulicami głównych miast Szmaragdowej Wyspy: Dublina, Belfastu, Cork, Limerick i Derry, ale także m.in. brytyjskiego Birmingham oraz Nowego Jorku.

W czwartek irlandzki premier Enda Kenny został przyjęty w Waszyngtonie przez prezydenta USA Donalda Trumpa, który zgodnie ze zwyczajem sięgającym lat 50. ubiegłego wieku zorganizował w Białym Domu specjalny bankiet z okazji dnia św. Patryka.

Na niedzielę zaplanowano irlandzki festiwal i paradę w Londynie, ale już w piątek firma Transport for London, zarządzająca transportem miejskim w brytyjskiej stolicy, udostępniła na wybranych stacjach metra przestrzeń do recytowania irlandzkiej poezji i grania irlandzkiej muzyki.

Tradycyjnie dzień św. Patryka obchodzi się m.in. noszeniem zielonych ubrań, udziałem w paradzie i lokalnych wydarzeniach celebrujących irlandzką kulturę, a także... wypiciem ciemnego stouta (Guinnessa). Jeśli święto wypada w trakcie Wielkiego Postu - jak w tym roku - Kościół irlandzki daje dyspensę i pozwala na zabawę i spożycie alkoholu. Jedna z tradycji to "topienie koniczyny", które polega na zalaniu jej w kubku whisky lub piwem.

Z Londynu Jakub Krupa (PAP)