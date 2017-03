Wniosek o konstruktywne wotum nieufności dla rządu ma zostać złożony w piątek. Grzegorz Schetyna zapowiedział w środę w Poznaniu, że jedną głównych kwestii, która ma uzasadniać złożenie tego wniosku będzie „bezrozumna polityka europejska, którą prowadzi rząd PiS”.

Jak zaznaczył PO będzie oczekiwać bardzo wyraźnej odpowiedzi i rozmowy o tym, czy prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz premier Beata Szydło zdają sobie sprawę, że prowadząc politykę w taki sposób wyprowadzają Polskę z Unii. Podkreślił, że „zaklinanie rzeczywistości, mówienie, że nie ma takich intencji, nie ma żadnego sensu”.

„B. premier Wielkiej Brytanii David Cameron mówił to samo: za poprawę sytuacji wewnętrznej i stworzenie wewnętrznej narracji politycznej zaryzykował referendum. Wielka Brytania przegrała i dzisiaj opuszcza Unię Europejską. Nie chcemy takiego scenariusza w Polsce, tu nad Wisłą. Dlatego chcemy tej debaty i będziemy bardzo wyraźnie i twardo mówić o zagrożeniach, które wynikają z takiej bezrozumnej polityki europejskiej, którą prowadzi rząd PiS” – podkreślił Schetyna.

Według niego reelekcja Tuska na kolejną kadencję szefa Rady Europejskiej to „prawdziwe zderzenie polityki PiS z Europą”. „To bardzo ważny sygnał. Mamy nadzieję, że wyciągnie wnioski z tego i premier i prezes partii rządzącej. Chociaż tej nadziei, przyznaję, jest coraz mniej” – powiedział.

Szef Po podkreślił, że czwartkowy szczyt UE w Brukseli, gdzie wybrano ponownie Donalda Tuska na przewodniczącego Rady Europejskiej, stosunkiem głosów 27:1, a przeciw Tuskowi była tylko Polska "było zdarzeniem symbolicznym".

"Wszyscy zobaczyli, że Polska jest zupełnie sama. Kompletnie sama. W taki sposób polityki w Europie nie można prowadzić. I dlatego mówimy o tym, że przyzwolenie na taką politykę skończy się katastrofą dla Polski. I musimy zrobić wszystko żeby tę katastrofę zatrzymać" - oświadczył lider Platformy.

Jego zdaniem, to jest droga, która najpierw wyprowadzi Polskę na margines UE. "Ale za chwilę, kiedy Europa będzie szukać swoich kręgów, swoich prędkości, jeżeli nie będziemy przy stole, przy którym będzie się o tym decydować, to nie będzie (Polski) przy najważniejszych decyzjach. I to jest fatalna informacja i zagrożenie” – znaczył Schetyna.

Jak dodał, Polacy „przyzwyczaili” się już do tego, że są w Unii Europejskiej. Jednak, zaznaczył, „przy takiej polityce, przy takiej agresji, którą ma rząd PiS w stosunku do krajów europejskich – to nie jest dane raz na zawsze”.

Schetyna podkreślił, że kwestia polityki europejskiej PiS to także kwestia wielu zaniechań i konsekwencji, które w przypadku doprowadzenia do wyjścia Polski z UE będzie ponosić nasz kraj. Od braku unijnych pieniędzy, miejsc pracy, dostępu do rynków dla polskich przedsiębiorców, czy wymiany handlowej - zauważył.

Szef Platformy zapewnił, że jego ugrupowanie „będzie robić wszystko, żeby Polska w Europie, w UE miała twarz otwartą, z sensownym programem, ale też z nastawieniem na szukanie porozumienia, współpracy, przyjaciół, sojuszników, a nie - wojny, konfliktów, przeciwników, jak robi to polityka rządu PiS”.

Pisemny wniosek o wyrażenie wotum nieufności może złożyć na ręce marszałka Sejmu grupa co najmniej 46 posłów. Treść musi zawierać projekt uchwały wyrażającej wotum nieufności dla całej Rady Ministrów oraz posiadającej imienne wskazanie kandydata na stanowisko przyszłego premiera.

Głosowanie nad wnioskiem odbywa się nie wcześniej, niż po upływie 7 dni od jego złożenia. Do wyrażenia rządowi wotum nieufności potrzebna jest większość ustawowej liczby posłów, czyli co najmniej 231.