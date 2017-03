Raport: spada zainteresowanie lotami do Londynu, popularność zyskują Rzym i Mediolan

Choć loty do stolicy Wielkiej Brytanii cieszą się nadal popularnością, to od stycznia br. można zauważyć spadek pod względem liczby sprzedanych biletów lotniczych do tego miasta - wynika z raportu Tanie-Loty.pl. Coraz większym powodzeniem cieszą się kierunki włoskie.