Chrzanowski z KNF: Komisja nie prowadzi prac nad ustawą połączeniową z NBP



Warszawa, 09.03.2017 (ISBnews) - Nadzór połączony z bankiem centralnym jest potrzebny, choć żadne prace ustawowe w tej sprawie w Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) nie są prowadzone, wynika z wypowiedzi przewodniczącego Komisji Marka Chrzanowskiego.

"Jeżeli chodzi o prace w KNF czy w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego nad ustawą dotyczącą połączenia KNF i NBP, to takich prac nie ma. My nie mamy inicjatywy ustawodawczej. Uważam, że taka ustawa powinna być, ale ja nad taką ustawą nie pracuję i mam nadzieję, że posłowie czy odpowiednie inne ciało mające inicjatywę ustawodawczą taki projekt przygotuje i apeluję o to" - powiedział Chrzanowski podczas posiedzenie sejmowej Komisji Finansów Publicznych.

Podkreślił, że nadzór połączony z bankiem centralnym jest potrzebny.

"Współpraca NBP z KNF jest nam bardzo potrzebna. Ponieważ ta współpraca ciała, które się zajmuje analizą ryzyka, nadzorem mikroostrożnościowym z instytucją, która zajmuje się nadzorem makroostrożnościowym jest kluczowa dla skuteczności w przypadku zaistnienia i konieczności wprowadzenia restrukturyzacji instytucji sektora bankowego. Przepływ informacji w sytuacji kryzysowych, z którymi nie mamy teraz do czynienia, jest kluczowy. Podejmowanie wspólne kolegialne decyzji w ramach nadzoru mikro- i makroostrożnościowego jest w stanie skutecznie wyprowadzić w przypadku kryzysu czy pojedynczych instytucji czy całego systemu" - tłumaczył Chrzanowski.

Wcześniej na początku stycznia br. prezes Narodowego Banku Polskiego (NBP) Adam Glapiński powiedział, że prawnicy NBP zakończyli prace, a departament prawny KNF wkrótce zakończy swoje analizy i będzie mógł nastąpić "pewien rodzaj połączenia NBP i KNF". Dodał, że "zostanie to przeprowadzone tak szybko, jak to możliwe".

(ISBnews)