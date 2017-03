Posłowie debatowali nad sprawozdaniem komisji wobec rządowego projektu. Zakłada on zwiększenie kontroli nad obrotem skażonym alkoholem etylowym i przewiduje, że podmiot, który będzie chciał nabyć całkowicie skażony alkohol etylowy wewnątrz Unii Europejskiej, będzie musiał zarejestrować się jako podatnik podatku akcyzowego oraz zgłosić jego planowane nabycie do naczelnika urzędu celnego.

W myśl obecnych przepisów ustawy o podatku akcyzowym, alkohol etylowy całkowicie skażony, według procedur z państw UE, jest zwolniony z akcyzy.

W uzasadnieniu do projektu MF wyjaśniało, że po wejściu w życie rozporządzenia Komisji Europejskiej z 2013 r. dotyczącego wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z akcyzy, polscy przedsiębiorcy zaczęli wykorzystywać alkohol etylowy, skażany środkami stosowanymi w krajach UE (np. służacymi do produkcji rozpuszczalników). W efekcie, dodaje MF, na terytorium kraju alkohol etylowy skażany bywa np. środkami dopuszczonymi przez Węgry, zgodnie z tzw. procedurą węgierską.

Kontrole MF ujawniły jednak nieprawidłowości związane z odkażaniem alkoholu etylowego zgodnie z tzw. procedurą węgierską. "Środki te są stosunkowo łatwe do wytrącenia i nie zapewniają dostatecznego zabezpieczenia (...) przed odkażaniem" - wyjaśnia MF w uzasadnieniu.

Podczas środowej debaty wiceminister finansów Wiesław Janczyk przekonywał, że to ważna i potrzebna nowelizacja, bo dotychczasowe przepisy były nadużywane przez przedsiębiorców. Mówił, że najwięcej informacji ze służb celnych dotyczyła właśnie zwiększonego obrotu alkoholu skażanego metodą węgierską.

Tymczasem, mówił Janczyk, "węgierska metoda skażania ulega z czasem samodegradacji i alkohol trafia do spożycia". Powoduje to m.in., że "ten produkt może być zagrożeniem dla zdrowia". "Chcielibyśmy mieć pewność, że alkohol skażony, zwolniony z akcyzy, nie będzie wykorzystywany do rozrostu szarej strefy" - mówił Janczyk. Stąd, jak dodał, po wejściu nowych przepisów alkohol skażany np. metoda węgierską nie byłby zwolniony z akcyzy.

Włodzimierz Nykiel (PO) podkreślał w debacie, że według jego klubu, projekt zasługuje na dodatnią ocenę, bo usuwa wątpliwości interpretacyjne obecnych przepisów i jest zgodny z przepisami unijnymi. W myśl projektu bowiem zwolniony z akcyzy będzie jedynie alkohol skażany metodami dopuszczanymi przez Polskę, które są trudne do wyeliminowania.

Przeciwko projektowi protestował natomiast reprezentujący klub Kukiz'15 Jakub Kulesza. Argumentował, że projekt to dyskryminacja polskich przedsiębiorców, względem przedsiębiorców zagranicznych. Bo w efekcie jego wejścia w życie, mówił, przedsiębiorca polski nie będzie mógł skażać alkoholu metodami zagranicznymi, ale wyprodukowany za granicą alkohol (np. na Węgrzech), skażany tamtymi metodami, będzie mógł być sprowadzany.

Podkreślił, że tylko klub Kukiz'15 sprzeciwia się "tej jawnej dyskryminacji", bo priorytetem rządu jest "dociskanie kolanem podatnika", z kolei "dla opozycji totalnej liczą się głównie dyrektywy unijne".

Także Michał Jaros w imieniu Nowoczesnej krytykował projekt, choć dodał, że w jego klubie będzie swoboda w głosowaniu.

W odpowiedzi na zarzut dyskryminowania polskich przedsiębiorców wiceminister Janczyk powoływał się na organizacje zrzeszające przedsiębiorców z branży alkoholowej, które w toku konsultacji nie zgłaszały sprzeciwu wobec zakazu skażania alkoholu metoda węgierską.

Nowela, jak mówił, ma także na celu likwidację wątpliwości interpretacyjnych przy korzystaniu ze zwolnienia wbrew celom przepisów unijnych. Pozwoli także na bieżące pozyskiwanie informacji o ilości alkoholu etylowego całkowicie skażonego, który będzie przedmiotem nabycia wewnątrzwspólnotowego.

Głosowanie nad projektem, w czwartek lub w piątek. Nowe rozwiązania miałby wejść w życie po 14 dniach od daty publikacji w Dzienniku Ustaw.(PAP)