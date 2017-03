Informację o zatrzymaniu prokurenta i prezesa dwóch zarejestrowanych na Śląsku podmiotów gospodarczych przekazał we wtorek PAP rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

Śledztwo, w którym zarzuty usłyszało dotąd 14 osób, dotyczy wewnątrzwspólnotowego obrotu katodą niklową i innymi metalami nieżelaznymi. Funkcjonariusze ABW zabezpieczyli na rachunkach bankowych podmiotów gospodarczych biorących udział w 7 mln zł.

Jak przekazał Żaryn, nadzorująca sprawę Prokuratura Regionalna w Katowicach przedstawiła zatrzymanym m.in. zarzuty wyłudzenia podatku VAT, prania brudnych pieniędzy, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz poświadczenia nieprawdy w dokumentach. Zarzutami objęto wyłudzenia podatku VAT opiewające na kwotę ponad 53 mln zł.

"Podejrzani to prokurent i prezes dwóch zarejestrowanych na terenie Śląska podmiotów gospodarczych, z których jeden zajmował się m.in. wewnątrzwspólnotowymi dostawami wyżej wymienionego asortymentu. Podejrzani brali udział w tzw. karuzeli podatkowej, uczestnicząc w łańcuszku firm z wykorzystaniem tzw. firm słupów zajmujących się fikcyjnym obrotem m.in. katodą niklową" - poinformował Żaryn.

Towar faktycznie opuszczał granicę Polski, lecz za pośrednictwem szeregu zarejestrowanych na terenie Czech i Słowacji firm był ponownie wprowadzany do obrotu przez tzw. firmy słupy. Nie odprowadzały one podatku VAT, a towar ponownie za pośrednictwem śląskiej firmy trafiał do czeskich podmiotów gospodarczych. Wystawiane w związku z tym faktury VAT potwierdzały rzekome transakcje handlowe z podmiotami zagranicznymi i służyły uprawdopodobnieniu obrotu i dokonywaniu na szkodę Skarbu Państwa wyłudzeń podatkowych.

Jeden z zatrzymanych został aresztowany, wobec drugiego zastosowano inne, wolnościowe środki zapobiegawcze. Podejrzanym grozi kara do 15 lat więzienia.

Do tej pory w śledztwie postawiono zarzuty 14 osobom, trzy z nich trafiły do aresztu. Sprawa ma charakter rozwojowy i wielowątkowy – zaznaczył Żaryn.

Wyłudzenia podatku VAT w postaci tzw. transakcji karuzelowych skutkują wielomiliardowymi uszczupleniami budżetu państwa. W 2016 r. aparat skarbowy w woj. śląskim wykrył wyłudzenia VAT-u na łączną kwotę 1,8 mld zł; rzeczywista skala oszustw jest jednak znacznie większa – zaznaczają przedstawiciele skarbówki.

Mechanizm jest za każdym razem podobny, co jakiś czas zmieniają się natomiast artykuły służące wyłudzaniu podatku. W ostatnich latach wyłudzano podatek najczęściej w fikcyjnym handlu paliwami, później na podstawie obrotu prętami czy stali budowlanej. Po ukróceniu jednego sposobu, oszuści wymyślają kolejny.

Bardziej skuteczne wykrywanie podobnych oszustw ma umożliwić zmiana w strukturze administracji skarbowej, która weszła w życie na początku marca.(PAP)