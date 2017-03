Ofensywa wspieranych przez koalicję Syryjskich Sił Demokratycznych (SDF) oznacza, że obecnie odcięte są wszystkie szlaki lądowe z Ar-Rakki i jedyna droga ucieczki islamistów z miasta prowadzi na południe, przez rzekę Eufrat - poinformowało kurdyjskie źródło wojskowe oraz opozycyjne Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka.

"To znaczące zwycięstwo, ale jeszcze wiele pozostało do zrobienia" - ocenił kurdyjski informator w rozmowie z agencją Reutera.

W skład SDF wchodzi zbrojna milicja kurdyjska Ludowe Jednostki Obrony (YPG) oraz sprzymierzone ugrupowania arabskie.

Na początku lutego siły SDF poinformowały, że rozpoczęły nową fazę kampanii przeciwko IS w Ar-Rakce, której celem jest zamknięcie pierścienia wokół miasta i odcięcie islamistom drogi do ich bastionów w prowincji Dajr az-Zaur. Poinformowano, że akcję podjęto "przy rosnącym wsparciu lotnictwa dowodzonej przez USA koalicji".

Siły międzynarodowej koalicji pod wodzą USA od ponad dwóch lat prowadzą naloty na pozycje IS w Ar-Rakce, a oddziały SDF prowadzą ofensywę na sąsiednich obszarach, głównie na północ od miasta. Ar-Rakka jest de facto stolicą samozwańczego kalifatu powołanego do życia przez IS i pozostaje w rękach ekstremistów od stycznia 2014 roku. (PAP)

