Prezydent, który uczestniczył w środę w obchodach Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych na terenie byłego Aresztu Śledczego Warszawa-Mokotów podkreślił, że jest to miejsce, gdzie w najbliższych latach powstanie muzeum Żołnierzy Niezłomnych i Więźniów Politycznych PRL. Jak mówił, to wielkie marzenie dwóch ludzi: prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz prezesa IPN Janusza Kurtyki.

"Obaj nieśli ten mit Żołnierzy Niezłomnych, bohaterów drugiej konspiracji, bohaterów podziemia niepodległościowego, mówiąc, że tym właśnie mitem musimy przełamać okowy komunizmu, którymi spowito nasze państwo i nasz narów przez lata sowieckiego zniewolenia" - zaznaczył Andrzej Duda.

Zwracając się do rodzin Żołnierzy Wyklętych, podkreślił, że "przez swoje cierpienie w tamtym straszliwym czasie i później w komunistycznej jeszcze Polsce śmiało można nazwać je rodzinami wyklętymi, ale zarazem rodzinami niezłomnymi".

"To państwo przez wszystkie te lata zadeptywania, zakłamywania pamięci, bluźnierstwa, tę pamięć przenieśliście w swoich sercach, w swoich domach, przekazując ją następnym pokoleniom. I to dzięki wam, przede wszystkim dzięki wam, mówimy o tym dzisiaj głośno w wolnej Polsce, która po latach odbudowuje swój potencjał i - wierzę w to głęboko - wraca na należne jej miejsce" - powiedział Duda.

Zapowiadając przemówienie prezydenta, minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wyraził nadzieję, że dzień pamięci Żołnierzy Wyklętych jest dniem ich zwycięstwa. "Władza Zjednoczonej Prawicy przywraca właściwe proporcje bohaterom, tym, którzy są bohaterami i tym, którzy jeszcze do niedawna uchodzili za ludzi honoru, a nimi nie są" – mówił Ziobro. Wspomniał też prezydenta Lecha Kaczyńskiego, który – jak zaznaczył – marzył o muzeum, które odda cześć, hołd i pamięć Żołnierzom Wyklętym.