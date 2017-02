Jacek Karniewski z zespołu prasowego PKP PLK poinformował we wtorek, że wartość pierwszego przetargu szacowana jest na 60 mln zł. Z tych pieniędzy zarządca infrastruktury do grudnia 2018 r. wyremontuje 16 km torów, obiekty inżynieryjne, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, sieć trakcyjną oraz infrastrukturę do obsługi podróżnych na odcinku od przystanku Bielsko-Biała Lipnik do stacji Wilkowice Bystra.

„Inwestycja obejmie przebudowę peronów na stacjach Bielsko-Biała Leszczyny i Wilkowice Bystra oraz na przystankach osobowych Bielsko-Biała Lipnik i Bielsko-Biała Mikuszowice. Perony będą podwyższone do 76 cm i wyposażone w elementy małej architektury – wiaty, ławki, gabloty informacyjne. Większy komfort i bezpieczeństwo podróżnym zapewni nowe oświetlenie peronów i dróg dojścia oraz czytelne oznakowanie stacji i przystanków osobowych” – podała spółka w komunikacie.

Modernizacja umożliwi m.in. zwiększenie prędkości jazdy pociągów. W miejscach, gdzie obecnie osiągają maksymalnie 70 km na godz., będą mogły rozpędzić się do 120 km na godz. „Pozytywne zmiany zapewni wymiana 16 km torów oraz 16 rozjazdów, które zostaną wyposażone w urządzenia elektrycznego ogrzewania. Kompleksowo zostanie przebudowana sieć trakcyjna. Prace przewidują także naprawę 29 obiektów inżynieryjnych, m.in. wiaduktów, mostów, przepustów i przejść pod torami” - zaznaczono.

Przebudowanych zostanie 11 przejazdów kolejowo-drogowych. Pojawią się nowe urządzenia samoczynnej sygnalizacji oraz do sterowania ruchem kolejowym. Przejazdy będą lepiej oświetlone i wyposażone w monitoring.

Modernizacja będzie realizowana w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Spółka podała, że w wartość całego projektu pod nazwą „Prace na linii kolejowej nr 139 na odcinku Czechowice-Dziedzice – Bielsko-Biała – Zwardoń (granica państwa)” szacowana jest na 200 mln zł. Sukcesywnie ogłaszane będą kolejne przetargi. Zakończenie prac zaplanowano do 2023 r.

PKP Polskie Linie Kolejowe przypomniały, że w styczniu podpisały już umowę na rewitalizację linii kolejowych na Śląsku na odcinku Chybie - Żory - Rybnik - Nędza/Turze. Prace obejmą m.in. 60 km linii, dziesięć stacji i przystanków, a także 91 obiektów inżynieryjnych.

Celem Krajowego Programu Kolejowego jest znacząca poprawa ruchu kolejowego w aglomeracjach, podniesienie standardu podróży na trasach regionalnych oraz polepszenie warunków do przewozu towarów. Program zakłada, że do 2023 r. wydatki na inwestycje w infrastrukturę kolejową sięgną blisko 67 mld zł. Inwestycje finansowane będą z obecnej perspektywy budżetowej Unii Europejskiej. (PAP)