„Bardzo często PiS przyświeca słuszny cel i słuszna idea” – powiedział Porwich na otwartym spotkaniu z sympatykami ugrupowania. „Chcą niby zrobić dobrze - bo w środkach masowego przekazu brzmi to wspaniale - natomiast my mamy dylemat, czy głosować za i wcisnąć zielony przycisk, czy przeciw, czy się wstrzymać” – dodał tłumacząc, że dylematy wynikają z tego, iż idea jest słuszna, ale proponowane rozwiązania do niczego.

Według Porwicha, poprawki składane przez Kukiz’15 do projektów ustaw PiS są „odrzucane w czambuł”. „Mamy wrażenie, że oni myślą (PiS), że są najlepsi, najpiękniejsi i najmądrzejsi, a tak nie jest. Nie ma ludzi nieomylnych; my musimy szukać optymalnych rozwiązań” – podkreślał. Jego zdaniem, PiS popadł w „samozachwyt”. „Dostrzegamy niestety dużą butę i arogancję PiS. (…) Mamy nadzieję, że to się u nich skończy, że się zreflektują, ale na dziś nie widać przesłanek ku temu” – dodał.

Porwich podkreślał także, że posłowie Kukiz’15 głosują w Sejmie w sposób wolny w przeciwieństwie do posłów PiS, PO, Nowoczesnej i PSL, którzy głosują „na rozkaz”.

Obok Porwicha w spotkaniu z mieszkańcami miasta uczestniczyli także inni posłowie ugrupowania: Andrzej Kobylarz, Sylwester Chruszcz i Stefan Romecki.