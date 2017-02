Francja: Śledztwo przeciwko dwóm podejrzanym o planowanie zamachu

Formalne śledztwo wszczęto we Francji przeciwko dwóm mężczyznom zatrzymanym w związku z podejrzeniem, że chcieli wyjechać do Syrii, bądź że planowali ataki we Francji - informuje w sobotę Reuters, powołując się na francuskie źródło sądowe.