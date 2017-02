Szczyty klimatyczne ONZ, czyli tzw. COP-y (Conferences of the Parties) to doroczne globalne konferencje, podczas których negocjowane są działania na rzecz polityki klimatycznej. Nasz kraj już dwukrotnie był ich organizatorem - w 2008 r w Poznaniu i w 2013 r. w Warszawie. Podczas szczytu w marokańskim Marrakeszu w 2016 roku Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych ws. zmian klimatu ogłosiła, że gospodarzem szczytu klimatycznego w 2018 r. będzie Polska. Natomiast tegoroczna konferencja obędzie się w Bonn w Niemczech.

W ramach szczytu w Polsce odbędą się: 24. Konferencja Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (COP24) wraz z 14. Spotkaniem Stron Protokołu z Kioto (CMP 14) oraz Konferencją stron służącą jako spotkanie stron Porozumienia Paryskiego (CMA 1). W konferencji weźmie udział kilkanaście tysięcy osób z ponad 190 krajów - politycy, a także reprezentanci organizacji pozarządowych oraz środowisk naukowych i sfery biznesu.

"Organizacja szczytu, to wielkie, prestiżowe przedsięwzięcie, dlatego niezwykle ważnym jest nadanie mu odpowiedniej oprawy. Chciałbym, żeby logo tego wydarzenia towarzyszyło nie tylko samej konferencji, ale też tegorocznym do niej przygotowaniom. Wybrany przez zespół jurorów autor logo COP 24 otrzyma szansę promocji na arenie międzynarodowej, z tego względu tak istotne jest, aby zaprojektował je jeden ze studentów polskich uczelni artystycznych. Zapraszam do udziału w konkursie na stworzenie symbolu, który w przyszłym roku stanie się wizytówką międzynarodowego szczytu klimatycznego" - powiedział minister środowiska Jan Szyszko.

Ministerstwo tłumaczy, że konkurs na logo skierowany jest do studentów kierunków artystycznych. Zwycięski projekt będzie stanowił podstawę do opracowania całego systemu identyfikacji wizualnej konferencji. Na prace uczestników konkursu resort będzie czekał do 7 kwietnia br.

Na razie nie znamy jeszcze miasta-gospodarza przyszłorocznej konferencji. Wyboru dokona sekretariat konwencji klimatycznej, którego przedstawiciele - jak mówił niedawno PAP minister Jan Szyszko - najprawdopodobniej wiosną przyjadą do Polski. Szef resortu środowiska informował też, że na razie swoje kandydatury zgłosiły dwa miasta - Gdańsk i Katowice. Dodawał, że do MŚ docierają sygnały, iż nad organizacją imprezy zastanawiają się też kolejne - m.in. Warszawa, Poznań i Wrocław.

Minister przekonywał, że szczyt w Polsce będzie bardzo istotny, ponieważ wyznaczy konkretne kierunki realizacji porozumienia paryskiego, które zacznie obowiązywać od 2020 r. Polska podczas szczytu klimatycznego będzie chciała pokazać innym państwom, jak prowadzić do neutralności emisji gazów cieplarnianych (czyli równowagi między emisją CO2 a jego pochłanianiem przez gleby czy lasy), posługując się innowacyjnymi technologiami.

Wynegocjowane w stolicy Francji porozumienie jest pierwszą umową międzynarodową zobowiązującą wszystkie państwa do działań na rzecz ochrony klimatu. Jej głównym celem jest utrzymanie wzrostu globalnych średnich temperatur na poziomie znacznie mniejszym niż 2 st. C w stosunku do epoki przedindustrialnej i kontynuowanie wysiłków na rzecz ograniczenia wzrostu temperatur do 1,5 st. C.

Michał Boroń (PAP)