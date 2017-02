Schetyna ocenił, że PiS prowadzi "politykę patologii". "To jest polityka, która unika normalnej debaty, w której parlament nie służy do wymiany poglądów, do sporu politycznego i intelektualnego, tylko do wykazywania swojej racji, do narzucania swojej woli. Klasycznym elementem i przykładem realizacji takiej polityki jest właśnie marszałek Kuchciński" - podkreślił lider PO.

Jak dodał, Sejm za czasów marszałka Kuchcińskiego "kompletnie odsunął prawa opozycji, przestał traktować opozycję, jako immanentną, oczywistą część systemu demokratycznego".

Zdaniem lidera PO, Kuchciński "przestał przestrzegać zapisów ustaw, kierować się normalnym, dobrym obyczajem parlamentarnym i zwykłym, przyzwoitym prawem". Jak dodał, Kuchciński wielokrotnie naruszał regulamin Sejmu i odbierał głos opozycji. "Kuchciński z kneblowania ust opozycji stworzył polityczno-parlamentarną metodę" - podkreślił Schetyna.