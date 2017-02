Według wcześniejszych doniesień PSA chce kupić od GM firmę Opel. Analitycy ostrzegali, że w przypadku realizacji tego planu może dojść do redukcji tysięcy miejsc pracy. Informacje o ewentualnej transakcji wywołały też reakcje na szczeblu rządowym w Niemczech i Wielkiej Brytanii, w obawie o losy pracowników tamtejszych fabryk Opla i Vauxhalla.

Prezes koncernu PSA Carlos Tavares rozmawiał we wtorek przez telefon z szefową niemieckiego rządu i poinformował ją o planach firmy ws. Opla - podkreślono w komunikacie opublikowanym przez PSA. Tavares przedstawił Merkel argumenty za stworzeniem europejskiego lidera motoryzacyjnego składającego się ze "wzajemnie się uzupełniających" marek, które będą mocno zakorzenione w lokalnych rynkach. Zapewnił też kanclerz Niemiec, że Opel będzie cieszyć się w takiej grupie znaczną niezależnością - podkreślono w oświadczeniu.

PSA oceniło rozmowę Tavaresa z Merkel jako "owocną" - dodano. Dzień wcześniej Tavares odbył rozmowy z przedstawicielami związku zawodowego IG Metall i radą pracowników firmy Opel.

"Grupa PSA zapewniła o swoim zobowiązaniu do uszanowania istniejących porozumień w krajach europejskich i do kontynuowania dialogu ze wszystkimi stronami" - podkreślił francuski koncern we wtorkowym oświadczeniu.

Według rzecznika niemieckiego rządu PSA zapewniło o chęci inwestycji w niemieckie fabryki i zatrzymania istniejących miejsc pracy. Jednocześnie ministrowie pracy Francji i Niemiec zapewnili, że umowa między PSA a GM będzie korzystna dla wszystkich stron.

"Wierzymy, że skorzystają na tym oba kraje - zarówno fabryki we Francji, jak i w Niemczech. Niemiecko-francuska współpraca może doprowadzić do powstania firmy o pozycji lidera i dlatego jesteśmy obecnie bardzo zadowoleni z rozwoju sytuacji" - mówiła minister pracy Niemiec Andrea Nahles podczas wizyty w jednej z fabryk w Berlinie. Towarzyszyła jej szefowa francuskiego resortu pracy Myriam El Khomri.

Na komunikat PSA zareagował prezes Opla Karl-Thomas Neumann. "Dobrze, że PSA zapewniło o chęci uszanowania istniejących porozumień" - podkreślił na Twitterze.

W niemieckich fabrykach pracuje 50 proc. z 38 tys. pracowników Opla. W Wielkiej Brytanii zatrudnienie znalazło 4,5 tys. osób, gdzie powstają samochody pod marką Vauxhall.

Media zwracały uwagę, że od lat GM ponosi koszty w związku z Oplem, który jest ich główną marką w Europie. W zeszłym roku odnotowano stratę w wysokości 257 mln dolarów.

W 2012 roku GM i PSA ogłosiły zawarcie partnerstwa. Porozumienie dotyczyło współpracy przemysłowej w Europie, na mocy której GM wszedł w posiadanie 7 proc. akcji PSA. Jednak w 2013 roku GM ogłosiło, że sprzedaje te udziały. Według przedstawicieli koncernów porozumienie nie przyniosło oczekiwanych korzyści.

PSA jest producentem samochodów marek Peugeot i Citroen. Ewentualne połączenie tych firm spowodowałoby, że nowy podmiot stałby się największym po Volkswagenie producentem samochodów w Europie. (PAP)