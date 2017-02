Pakistan: Co najmniej 8 zabitych, 12 rannych w ataku w sądzie

Co najmniej osiem osób zginęło, a 12 zostało rannych we wtorek w ataku na sąd w północno-zachodnim Pakistanie. Dwóch zamachowców samobójców chciało wejść do budynku sądu, trzeci uciekł i jest ścigany przez policję - poinformowała miejscowa policja.