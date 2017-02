Bochenek był pytany w poniedziałek o dostępny w internecie filmik, na którym widać jadące drogą S-1 w okolicach Żywca z dużą prędkością trzy samochody. Według internautów, są to pojazdy Biura Ochrony Rządu; widać, jak zmuszają m.in. samochód jadący z naprzeciwka do zjazdu na pobocze.

Rzecznik rządu powiedział, że nie zna "tej sytuacji". Pytającego o filmik dziennikarza poprosił, by zapytał o tę sprawę BOR.

Bochenek powtórzył, że rządzącym zależy na tym, by wyjaśnić wszelkie okoliczności wypadku z udziałem limuzyny premier Beaty Szydło, do którego doszło 10 lutego w Oświęcimiu. "Nam również zależy na tym, żeby zbadać tę sprawę, ponieważ bardzo poważnie podchodzimy do tego wypadku. Uważamy, że ten i te poprzednie zdarzenia nie powinny były się zdarzyć, a jeżeli już nastąpiły - były również przyczynkiem do tego, aby dokonać dobrych zmian w Biurze Ochrony Rządu, aby wreszcie przeprowadzić konieczne reformy" - podkreślił rzecznik.

Zwrócił uwagę, że wypadki z udziałem najważniejszych osób w państwie zdarzały także w czasie rządów PO-PSL. W tym kontekście przypomniał incydenty z udziałem pojazdów, które miały na pokładzie b. szefa MSZ Radosława Sikorskiego, czy b. prezydenta Bronisława Komorowskiego. "Niestety nasi poprzednicy nie wyciągnęli z tego żadnych wniosków, żadnych konsekwencji, wręcz po największej katastrofie, do jakiej doszło po II wojnie światowej w Polsce - mam tutaj na myśli katastrofę lotniczą w Smoleńsku z udziałem rządowego, państwowego samolotu - osoba, która stała na czele BOR została awansowana przez ówczesnego prezydenta - dodał Bochenek.

"To jest skandal, nie wyciągano żadnych konsekwencji, nie starano się nawet wdrożyć jakichkolwiek zmian systemowych, które usprawniłyby tę służbę, które zmieniłyby może procedury w jej funkcjonowaniu" - ocenił rzecznik rządu.

Przypomniał, że obecnie trwają prace nad ustawą w sprawie zmian w Biurze Ochrony Rządu. Projekt ma - według niego - być gotowy "w najbliższym czasie". "Myślę, że będą to dobre rozwiązania" - zaznaczył Bochenek. Poinformował, że nowe rozwiązania dotyczące Biura są przygotowywane we współpracy z funkcjonariuszami BOR.

Według zapowiedzi szefa MSWiA Mariusza Błaszczaka sprzed tygodnia, BOR ma uzyskać prawo do czynności operacyjno-rozpoznawczych; zmniejszone mają być zadania BOR za granicą, a rozszerzone - w kraju; zmienić ma się nazwa tej służby.(PAP)