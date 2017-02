Wśród deportowanych są dwie osoby, które w piątek odesłano na Kubę pierwszym, specjalnie wyczarterowanym samolotem do deportacji kubańskich imigrantów, od kiedy zmieniła się polityka migracyjna w USA - poinformował dziennik "Granma", będący organem Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Kuby.

Inni imigranci zostali deportowani samolotami rejsowymi lub statkiem.

Kubańska gazeta podała, że od kiedy nastąpiła zmiana polityki migracyjnej w USA, to z różnych krajów deportowano ponad 680 Kubańczyków, w tym ponad 400 z Meksyku, 117 z Bahamów, a 39 z Kajmanów.

Były prezydent USA Barack Obama, na kilka dni przed opuszczeniem Białego Domu, ogłosił, że kończy z wieloletnią polityką umożliwiającą nielegalnym imigrantom z Kuby stały pobyt w USA, wycofując jednocześnie zasadę "mokrej stopy, suchej stopy". Polityka ta polegała na automatycznym przyznaniu stałego pobytu wszystkim Kubańczykom, którzy postawili stopę na amerykańskiej ziemi, a odsyłaniu tych przechwyconych na morzu.

Negocjacje w sprawie cofnięcia tej polityki trwały kilka miesięcy i koncentrowały się na przekonaniu Kuby do przyjęcia tych obywateli, którzy dostali się nielegalnie do Stanów Zjednoczonych.

Według "New York Timesa" ta wprowadzona w 1996 roku zasada "była (wówczas) jednym ze sposobów, którym USA starały się osłabić rządy (zmarłego kubańskiego przywódcy) Fidela Castro, przyjmując dziesiątki tysięcy uciekających przed represjami Kubańczyków". W ostatnich latach przekształciła się jednak w magnes przyciągający uchodźców ekonomicznych i zachęcała wielu Kubańczyków do wyruszania w niebezpieczną podróż do Stanów Zjednoczonych, gdzie cieszą się statusem, jakiego nie mają imigranci z żadnego innego kraju.

Według Petera Kornbluha, współautora książki "Back Channel to Cuba" opowiadającej o tajnych negocjacjach między Hawaną a Waszyngtonem ws. normalizacji stosunków między krajami, "polityka +mokrej stopy, suchej stopy+ to relikt czasów zimnej wojny, a decyzja administracji (Obamy), to tak naprawdę jej ostatnia próba normalizacji pewnego obszaru interakcji między Kubą a Stanami Zjednoczonymi, czyli migracji, która zdecydowanie wymaga normalizacji".

W ostatnich 50 latach z Kuby wyemigrowało ponad 2 mln osób; ok. 1,6 mln z nich - do Stanów Zjednoczonych. (PAP)

cyk/ amac/