Na rynkach pogorszenie sentymentu. Rośnie niepewność, czy prezydentowi Donaldowi Trumpowi uda się szybko wprowadzić politykę zapewniającą przyspieszenie wzrostu w gospodarce.

"W USA mamy jeszcze tę fazę, w której nie ma jeszcze pełnej obsady kluczowych pozycji w nowej administracji" - wskazuje Juichi Wako, starszy strateg Nomura Holdings Inc.

Europa ma tymczasem swoje powody do obaw. Na kilka tygodni przez wyborami prezydenckimi we Francji liderka skrajnie prawicowego Frontu Narodowego Marine Le Pen prowadzi w sondażach przedwyborczych, co niepokoi inwestorów. Szczególnym powodem do niepokoju jest to, że Le Pen jest zwolenniczką Frexitu, czyli wyjścia Francji z Unii Europejskiej.

Na dodatek nie można wykluczyć, że nastąpi też Grexit, bo Brexit jest już pewien.

W Europie nie ustają spekulacje co do zdolności Grecji do spłaty przez nią zobowiązań. W środę spotkali się premier tego kraju Alexis Tsipras i Pierre Moscovici, unijny komisarz ds. gospodarczych. Przed rozmowami Tsipras powiedział, że Grecja nie może już mocniej zaciskać pasa.

"Doszło do konwergencji w niektórych punktach, więc możemy zakończyć nasz przegląd sytuacji i iść dalej. Pozostaje do wykonania kilka małych kroków" – zapewniał Moscovici.

Inwestorzy mają nadzieję, że porozumienie w tej ważnej - dla całej Europy, a nie tylko Grecji - sprawie zostanie zawarte przed spotkaniem Eurogrupy (ministrów finansów państw strefy euro) zaplanowanym na 20 lutego.

W lipcu Grecja będzie musiała wykupić obligacje o wartości 7 mld euro, które mają zostać sfinansowane kolejną transzą pomocową.

Na razie jednak inwestorzy poznają w piątek m.in. dane o stanie na rachunku obrotów bieżących w strefie euro w XII i wyliczenia dotyczące sprzedaży detalicznej Wielkiej Brytanii w I.

Poniżej indeksy w Europie - godz. 09.25

Indeks Kraj Wartość (pkt.) 1D (%) 1W (%) 1M (%) 1Y (%) YTD (%) Euro Stoxx 50 Strefa euro 3307,74 -0,10 1,13 0,69 14,15 0,52 DAX Niemcy 11753,77 -0,03 0,74 1,85 25,34 2,38 FTSE 100 W.Brytania 7270,60 -0,10 0,16 0,70 20,57 1,79 CAC 40 Francja 4890,56 -0,18 1,29 0,64 15,52 0,58 IBEX 35 Hiszpania 9550,70 -0,04 1,84 1,66 14,18 2,12 FTSE MIB Włochy 19106,71 0,10 1,30 -0,98 9,95 -0,66

(PAP)