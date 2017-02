Jak zaznaczył minister celem spotkania jest wymiana opinii, posumowanie relacji w Trójkącie Weimarskim, a także wypracowanie wspólnego stanowiska dotyczącego głównych problemów bezpieczeństwa międzynarodowego, polityki europejskiej, przyszłości Europy.

Szczerski podkreślił, że Trójkąt Weimarski wraca do pracy w roboczym trybie, by w konsekwencji przygotować materiał do spotkań na wyższych poziomach. "Oczywiście znając kalendarz wyborczy w Europie, nie liczymy na szybkie spotkanie Trójkąta Weimarskiego na najwyższym szczeblu" - zaznaczył minister. Jak dodał, aby Trójkąt Weimarski był efektywnym narzędziem polityki europejskiej należy go odbudowywać od poziomów roboczych.

"Był moment zawahania, czy pewnej pauzy w pracach Trójkąta Weimarskiego w ostatnich miesiącach. Ważne, że ten okres mamy za sobą" - powiedział Szczerski. Podkreślił, że spotkanie doradców odbędzie się na zaproszenie strony francuskiej.

Prezydent Francois Hollande miał przyjechać do Polski w październiku ub.r. i wziąć udział w polsko-francuskich konsultacjach międzyrządowych. 7 października ub. roku Pałac Elizejski podał jednak, że prezydent odłożył planowaną wizytę w Polsce na skutek fiaska rozmów w sprawie Caracali.

Ostatnie spotkanie Trójkąta Weimarskiego na szczeblu przywódców państw odbyło się w 2011 r. w Warszawie z udziałem: prezydenta Polski Bronisława Komorowskiego, Francji - Nicolasa Sarkozy'ego i kanclerz Niemiec - Angeli Merkel.

Przywódcy państw Trójkąta Weimarskiego spotkali się także w 2013 r. w Warszawie przy okazji spotkania w formacie Grupa Wyszehradzka (Polska, Czechy, Węgry i Słowacja) plus Trójkąt Weimarski.

Trójkąt Weimarski został powołany przez ministrów spraw zagranicznych w 1991 r. w celu rozwoju współpracy między Polską, Niemcami i Francją.