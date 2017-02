Podczas sobotniego briefingu minister poinformował, że rozmawiał z wojewodą warmińsko-mazurskim Arturem Chojeckim o sporządzeniu szczegółowego programu potrzeb z obszaru rolnictwa w tym regionie. Jak mówił, we wszystkich województwach zostaną utworzone zespoły, które określą najważniejsze potrzeby na swoim terenie w zakresie rolnictwa i obszarów wiejskich.

Według niego koordynatorami tych zespołów będą dyrektorzy ośrodków doradztwa rolniczego. Przy ustalaniu najważniejszych lokalnych problemów i potrzeb mają oni współpracować z przedstawicielami wojewodów, administracją rolną, a także izbami rolniczymi, samorządami i branżowymi związkami.

Zdaniem ministra, na podstawie takiej diagnozy do końca 2018 r. zostaną przygotowane wojewódzkie Programy Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2020-26. Mają one uwzględniać specyfikę poszczególnych regionów, w tym zróżnicowanie produkcji rolne, tak aby jak najskuteczniej wspierać rolnictwo na danym obszarze. Dlatego - jak mówił Jurgiel - w ocenie resortu, w nowej perspektywie finansowej w Polsce powinny powstać takie regionalne programy, tak jak jest to w większości państw Unii Europejskiej.

Minister przyjechał do Ostródy na targi hodowlane "Zagroda" i wystawę "Mazurskie Agro Show", w której uczestniczy blisko 200 wystawców z branży maszyn i urządzeń rolniczych. Wziął też udział w wojewódzkiej konferencji środowiska rolniczego "Wzmacniamy polskie rolnictwo".

Cykl takich konferencji - organizowanych przez resort i urzędy wojewódzkie - ma odbywać się w całym kraju. Ich celem jest prezentacja dotychczasowych efektów i założeń polityki rządu w obszarze rolnictwa. Pierwsza z takich debat odbyła się pod koniec stycznia w Lublinie.(PAP)