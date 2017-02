Badanie dotyczyło osób, które ukończyły 16 lat.

Z raportu GUS wynika, że prawie co trzeci mieszkaniec Polski w ciągu 12 miesięcy przed badaniem pił alkohol co najmniej kilka razy w miesiącu, przy czym 16 proc. osób przyznało, że robiło to przynajmniej raz w tygodniu. 5,6 proc. przyznało, że spożywało alkohol, co najmniej 3-4 dni w tygodniu, 10,4 proc. 1-2 dni w tygodniu, 14,8 proc. ankietowanych odpowiedziało, że spożywała alkohol 2-3 dni w miesiącu, 16,3 proc. - raz w miesiącu, 27,5 proc. rzadziej niż raz w miesiącu. 13,8 proc. badanych wskazało, że w ciągu roku poprzedzającego badanie nie piło napojów alkoholowych, ale wcześniej piły. 11,6 proc. przyznało, że nigdy nie piło napojów alkoholowych.

Z raportu wynika, że do wypijania przy jednej okazji większej ilości alkoholu co najmniej raz w miesiącu przyznało się 21 proc. ankietowanych, w tym raz w tygodniu lub częściej – 4 proc. Natomiast 27 proc. w ciągu 12 miesięcy poprzedzających badanie wypijało jednorazowo większą ilość alkoholu, ale rzadziej niż raz w miesiącu. Prawie 53 proc. osób nie spożyło przy jednej okazji dużej ilości alkoholu w badanym okresie.

W badaniu GUS podkreślono, że przedstawione dane nie dotyczą ilości wypijanego alkoholu, a jedynie prezentują częstotliwość spożywania jakichkolwiek napojów alkoholowych. Respondentów pytano o częstotliwość wypijania sześciu lub więcej standardowych porcji, np. podczas przyjęcia, posiłku, wyjścia z przyjaciółmi czy samemu w domu. Zgodnie z wytycznymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), standardowa porcja to ćwierćlitrowa szklanka piwa, stumililitrowy kieliszek wina lub trzydziestomililitrowy kieliszek wódki albo innego napoju spirytusowego.

GUS zapytał Polaków o korzystanie z innych używek, jak np. papierosów. Wyniki badania wskazują, że co czwarty mieszkaniec Polski palił papierosy lub inne wyroby tytoniowe, przy czym 19 proc. osób robiło to codziennie, a 6 proc. okazjonalnie. Prawie trzy czwarte osób zadeklarowało, że nie pali, przy czym prawie połowa odpowiedziała, że nigdy nie paliła, natomiast jedna osoba na cztery stwierdziła, że paliła papierosy w przeszłości, lecz obecnie nie pali.

Badanie zawiera analizę wyników drugiego wieloaspektowego badania ankietowego gospodarstw domowych, które zrealizował GUS w pierwszej połowie 2015 r. Raport został opublikowany w tym tygodniu. (PAP)