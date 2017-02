Zaznaczył, że przyszłe relacje pomiędzy UE-27 a Londynem powinny być jak najbliższe, ale nie nadmiernie uprzywilejowane.

Szymański przedstawiał w Sejmie informację o udziale Polski w pracach Unii Europejskiej w drugim półroczu 2016 r., kiedy to prezydencję w Radzie UE sprawowała Słowacja.

W swoim wystąpieniu wiceszef MSZ ds. europejskich odnosił się do Brexitu. Podkreślał, że szefowie rządów unijnej 27. przychylili się do stanowiska zgodnego z polskim, mówiącego, że "po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii oczekujemy jak najbliższych relacji gospodarczych, jak najbliższych relacji politycznych". Drugim elementem tego stanowiska - dodał Szymański - było "silne zaznaczenie", że "nie ma w UE gotowości do tego, aby otwierać, aby dekomponować wspólny rynek, aby oferować nadmiernie uprzywilejowane relacje z rynkiem wewnętrznym czy z UE - przy całej olbrzymiej sympatii politycznej, w szczególności płynącej z Warszawy, wobec rządu w Londynie".

"Unia Europejska, UE-27 w przyszłości, nie będzie gotowa do tego, aby oferować warunki, które by przyniosły tak naprawdę druzgocące konsekwencje, negatywne konsekwencje dla przyszłości samej Unii. Stworzenie modelu współpracy, który zakładałby możliwość wybierania sobie (...) tylko korzystnych elementów wspólnego rynku, w oczywisty sposób przyspieszyłoby tylko wewnętrzne pęknięcia, czy też wewnętrzne procesy dekompozycji wspólnego rynku w samej Unii, byłaby to zła wiadomość dla samej Unii" - argumentował Szymański.

"To było jasne stanowisko, które zostało bardzo dobrze zrozumiane przez stronę londyńską" - dodał.

Wiceszef MSZ zaznaczył jednocześnie, że Polsce zależy na tym, aby "nie doszło do sytuacji, w której z powodu nadmiernych politycznych emocji, czy też innych interesów, Wielka Brytania wychodząc z Unii była nadmiernie karana".

"Wielka Brytania powinna być potraktowana sprawiedliwie, tak aby nasze wspólne interesy - które przecież nie ustaną w momencie wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii - mogły być nadal chronione, mogły być dalej realizowane" - powiedział.