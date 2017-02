"Ten rok oceniamy jako zły rok dla polskiej dyplomacji, zły rok dla polskiej polityki zagranicznej. Nie można zaklinać rzeczywistości" - ocenił Schetyna.

Jego zdaniem polityka zagraniczna PiS jest "krótkowzroczna, nieodpowiedzialna i chaotyczna".

Według lidera PO, polska polityka zagraniczna musi mieć charakter strategiczny i ponadpartyjny. Zarzucił PiS, że takiej polityki przez miniony rok nie prowadził.

"Polityka zagraniczna państwa polskiego to była polityka zagraniczna na usługach partii władzy. To była polityka zagraniczna państwa PiS. Mówię to z przykrością, dlatego że podporządkowaliście tę politykę i pan swoją funkcję do funkcji ministra spraw partyjnych" - zwrócił się Schetyna do szefa MSZ Witolda Waszczykowskiego.

Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski przekonywał, że polskiej polityce zagranicznej została przywrócona podmiotowość, a jej nadrzędnym priorytetem w 2017 r. będzie polityka bezpieczeństwa. Jak dodał, Polska w swej aktywności będzie się koncentrowała ma pełnej realizacja decyzji warszawskiego szczytu NATO, priorytetem pozostaje też wzmocnienie współpracy Amerykanów i Europejczyków w dziedzinie bezpieczeństwa. Według szefa MSZ, najtrudniejszym wyzwaniem w 2017 r. będzie przyszłość UE. Waszczykowski podkreślił, że celem działań rządu jest naprawa UE, a nie jej demontaż.