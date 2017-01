Klub PiS złożył do marszałka Sejmu projekt ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy. Zakłada on m.in., że miasto stołeczne Warszawa stałoby się metropolitalną jednostką samorządu terytorialnego, która objęłaby 33 gminy. Jedną z nich byłaby gmina miejska Warszawa (obecne miasto stołeczne Warszawa), składająca się z 18 dzielnic.

"Sytuacja jest skandaliczna, PiS realizując swój warszawski sen, funduje koszmar mieszkańcom gmin, przylegających do Warszawy. 32 gminy - na mocy ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy - mają być włączone do miasta stołecznego. To jest niewątpliwy skandal i zwijanie Polski lokalnej" - powiedział Kosiniak-Kamysz we wtorek na konferencji prasowej w Sejmie.

Prezes PSL przekonywał, że PiS "zawłaszcza małe ojczyzny". "PiS tak się zachłysnął Warszawą i marzeniem o tym, żeby mieć tutaj swojego prezydenta, że zrobi wszystko, zaorze ziemię, zaorze małą ojczyznę i doprowadzi do tego, że miasta o wieloletniej tradycji, historii i kulturze, zostaną włączone do Warszawy" - podkreślił.

"Za chwilę, jak PiS rozwinie skrzydła, to będzie chciał połączyć Podlasie z Poznaniem, bo się zaczyna na P" - ironizował Kosiniak-Kamysz.

Prezes PSL zaapelował do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego i premier Beaty Szydło, aby PiS wycofał się z projektu o metropolii warszawskiej. "Może prezes Kaczyński nie wie nic o tym, co jego posłowie wyrabiają? Co robią z małymi ojczyznami? Z Polską lokalną?" - mówił.

Zdaniem prezesa PSL, projekt autorstwa PiS, nie ma celu ekonomicznego, ani społecznego. "Jedyny cel, który widzę, to cel wyborczy" - oświadczył Kosiniak-Kamysz.

Zgodnie z projektem PiS miasto stołeczne Warszawa, jako jednostka samorządu terytorialnego o charakterze metropolitalnym, ma swoim zasięgiem ma objąć 33 gminy, w tym gminę Warszawa oraz gminy: Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki, Zielonka.

Do zakresu działania miasta stołecznego Warszawy należeć mają "wszystkie ponadgminne sprawy publiczne o znaczeniu metropolitalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów".

Organami miasta stołecznego Warszawy, zgodnie z projektem, będą: Prezydent miasta stołecznego Warszawy (jako organ wykonawczy) oraz Rada miasta stołecznego Warszawy (organ stanowiący i kontrolny). Prezydent ma być wybierany w wyborach powszechnych przez mieszkańców m.st. Warszawy. Ma on jednocześnie pełnić funkcję burmistrza gminy Warszawa.

Rada miasta stołecznego Warszawy składać się ma z 50 radnych wybieranych w okręgach jednomandatowych. Radni mają być wybierani po jednym z każdej dzielnicy gminy Warszawa oraz po jednym z pozostałych gmin wchodzących w skład miasta stołecznego Warszawy. Uchwały Rady zapadać będą, według projektu, "podwójną większością głosów". Za uchwałą będzie musiała opowiedzieć się większość radnych, którzy dodatkowo muszą reprezentować większość ludności zamieszkałej na obszarze jednostki metropolitalnej.

Miasto stołeczne Warszawa, zgodnie z projektem, będzie wykonywać zadania publiczne m.in. w zakresie: kształtowania ładu przestrzennego (uchwalanie studium metropolitalnego), koordynowania realizacji zadań publicznych przez gminy znajdujące się w obszarze miasta stołecznego Warszawy, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru miasta stołecznego Warszawy(opracowywanie, uchwalanie i realizacja strategii rozwoju), zadań gmin w zakresie publicznego transportu zbiorowego, zarządzania drogami publicznymi z wyjątkiem dróg gminnych, autostrad i dróg ekspresowych, promocji miasta stołecznego Warszawy i jego obszaru.

Nowa jednostka będzie realizować będzie też zadania powiatowe. Projekt zakłada, że w związku z przejęciem wykonywania zadań powiatowych, z dniem wejścia w życie ustawy, zlikwidowane lub przekształcone zostaną powiaty na obszarze miasta stołecznego Warszawy. Zakłada się, że gminy wchodzące w skład powiatów, które nie znajdą się w obszarze m.st. Warszawy zostaną włączone do sąsiednich powiatów.