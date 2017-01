Włochy: Po interwencji ambasady RP agencja Ansa usunęła z depeszy "polski obóz"

Po interwencji ambasady RP we Włoszech agencja prasowa Ansa skorygowała we wtorek błąd w depeszy, w której Auschwitz nazwano "polskim obozem koncentracyjnym". Była to kolejna w styczniu interwencja polskiej dyplomacji w tej sprawie.