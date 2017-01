"Takie wybiórcze i dyskryminacyjne działania sprawią jedynie, że radykalna narracja ekstremistów stanie się jeszcze śmielsza" - czytamy w oświadczeniu OWI zamieszczonym na stronie internetowej.

"Jeszcze bardziej napędzi to zwolenników przemocy i terroryzmu w tym kluczowym czasie, gdy OWI angażuje się z innymi partnerami, w tym z USA, w zwalczanie wszelkich form i objawów ekstremizmu i terroryzmu" - dodano.

W piątek prezydent Trump podpisał dekret wstrzymujący na okres 90 dni możliwość wjazdu do USA obywatelom krajów muzułmańskich mających problemy z terroryzmem. Dotyczy to obywateli Iraku, Syrii, Iranu, Sudanu, Libii, Somalii i Jemenu. Dekret zawiesza ponadto do odwołania przyjmowanie uchodźców z Syrii, a uchodźców z innych krajów - na 120 dni. (PAP)

jhp/ ap/