Odznaczenie wręczył podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Wojciech Kolarski.

"Wręczając order, minister podkreślił ogromny trud i bohaterstwo, jakiego podjęła się odznaczona, ratując od Zagłady Żydów w czasie niebywałego okrucieństwa II wojny światowej" - poinformowała kancelaria.

Anna Wołowska (ur. 1925 r.) podczas II wojny światowej opiekowała się żydowskimi dziećmi, dla których ich rodzice poszukiwali ratunku w polskich, chrześcijańskich rodzinach. Była to m.in. Izabela Szymel, o którą 17-letnia Wołowska dbała - jak podaje Instytut Yad Vashem - jak o własne dziecko. M.in. dzięki pomocy Wołowskiej, a także Jadwigi Pągowskiej z Rady Pomocy Żydom "Żegota", Szymel przeżyła wojnę; w późniejszych latach pozostała w Polsce, była ekonomistką.

Anna Wołowska od 1998 r. jest uhonorowana medalem i tytułem "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata", który przyznawany jest od 1963 r. przez jerozolimski Instytut Yad Vashem osobom niosącym pomoc Żydom w czasie II wojny światowej. Zgodnie z aktualną informacją na stronie internetowej instytutu do stycznia 2016 r. wyróżnił on ponad 26,1 tys. bohaterów, w tym ponad 6,6 tys. Polaków (to największa grupa uhonorowanych medalem wśród innych grup z 51 krajów).

Według szacunków historyków co najmniej kilkaset tysięcy Polaków, zarówno dorosłych, jak i dzieci, w różnorodny sposób udzielało podczas II wojny pomocy Żydom, za co wówczas groziła kara śmierci. Liczbę uratowanych Żydów ocenia się na kilkadziesiąt tysięcy. Polacy pomagali indywidualnie i w ramach aktywności konspiracyjnej, w strukturach Polskiego Państwa Podziemnego, w tym Rady Pomocy Żydom "Żegota".(PAP)