Wrocław: Trzech mężczyzn oskarżonych ws. zabójstwa sprzed 16 lat przy użyciu bomby

Trzech mężczyzn odpowie przed sądem ws. zabójstwa przy użyciu materiałów wybuchowych, do którego doszło w styczniu 2001 r. na dachu jednego z budynków przy Bulwarze Ikara we Wrocławiu. Akt oskarżenia w tej sprawie trafił do Sądu Okręgowego we Wrocławiu.