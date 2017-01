Tyszka o ordynacji wyborczej: niezbędne jednomandatowe okręgi i dwukadencyjność

Zmiana ordynacji wyborczej do samorządów to propozycja Kukiz'15 - podkreślił we wtorek wicemarszałek Sejmu Stanisław Tyszka. Według niego niezbędne są jednomandatowe okręgi wyborcze oraz dwukadencyjność dla wójtów, burmistrzów i prezydentów.