"Kamil Stoch znów najlepszy! Gratulujemy!" - napisał na Twitterze prezydent, któremu w Zakopanem towarzyszyła małżonka Agata Kornhauser-Duda.

W wywiadzie dla TVP prezydent Duda przyznał, że przeżywał na skoczni bardzo duże emocje. "Jesteśmy bardzo szczęśliwi. Myślę, że wszyscy jesteśmy bardzo szczęśliwi: i ci którzy są tutaj na skoczni, i ci którzy widzieli konkurs za pośrednictwem telewizji. Były emocje wielkie ale wszystko skończyło się pięknie. Kamil Stoch zwyciężył, nasz mistrz. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, jest pięknie" - mówił.Prezydent zauważył, że wyniki osiągane przez Kamila Stocha to efekt jego ciężkiej pracy. "Są faworyci, są lepsze, gorsze dni, dużo szczęścia, ale przede wszystkim umiejętności, talent, ciężka praca. To panu Kamilowi procentuje. Miałem tą wielką przyjemność, że mogłem go uścisnąć, wręczyć mu puchar" - powiedział. Andrzej Duda chwalił również kibiców zgromadzonych pod skocznią w Zakopanem oraz organizację zawodów. "Kibice są wspaniali. Przyjechali z całej Polski. To jest żywioł. Jestem wdzięczny wszystkim, że tchnęli ducha w te zawody, a przede wszystkim w naszych zawodników" - podkreślił. "Umiemy robić piękne wydarzenia, mamy świetnych zawodników, jest naprawdę dobrze" - dodał.

Kamil Stoch wygrywając niedzielny konkurs w Zakopanem odniósł 20. w karierze indywidualne zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Na Wielkiej Krokwi był najlepszy po raz czwarty. Dzięki temu Polak umocnił się na pozycji lidera Pucharu Świata. Ma 130 pkt przewagi nad drugim w tej klasyfikacji Norwegiem Danielem Andre Tande, który był tym razem siódmy, oraz 153 nad a zajmującym trzecie miejsce, a dziewiątym w niedzielę, Słoweńcem Domen Prevcem.