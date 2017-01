Czarnecki: Tusk ma emocjonalnie negatywny stosunek do władzy w Polsce

Tusk ma dość emocjonalnie negatywny stosunek do obecnej władzy w Polsce - powiedział w poniedziałek europoseł PiS Ryszard Czarnecki, odnosząc się do słów szefa Rady Europejskiej, że budżet uchwalono w nie do końca przejrzysty sposób, co może mieć wpływ na decyzje Brukseli.