W paryskim forum nie uczestniczyła ani delegacja palestyńska ani izraelska.

W przyjętym komunikacie końcowym wezwano obie strony, by "wykazały się zaangażowaniem na rzecz rozwiązania opartego o zasadę dwóch państw": izraelskiego i palestyńskiego. Znalazł się tam także apel, by obie strony "powstrzymały się od jednostronnych działań, które przesądzałyby wynik negocjacji, zwłaszcza w zakresie granic, statusu Jerozolimy i palestyńskich uchodźców".

Uczestnicy konferencji zastrzegli, że nie będą uznawać takich jednostronnych działań ani Izraela, ani Palestyny.

Gospodarz forum, szef dyplomacji francuskiej Jean-Marc Ayrault oświadczył, że podstawą rozwiązania konfliktu powinny być granice z roku 1967, czyli sprzed wojny sześciodniowej, kiedy to Izrael zajął m.in. Zachodni Brzeg Jordanu i Jerozolimę Wschodnią ze Starym Miastem, gdzie znajdują się miejsca święte trzech wielkich religii: judaizmu, islamu i chrześcijaństwa.

Ayrault przywołał także konieczność respektowania rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, wzywających Izrael do wycofania się z palestyńskich terytoriów okupowanych.

W przyjętym dokumencie nie ma bezpośredniego odniesienia do rozważanego przez administrację nowego prezydenta USA Donalda Trumpa przeniesienia amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu do Jerozolimy, co oznaczałoby uznanie tego świętego miasta de facto za stolicę Izraela, jak tego chcą izraelskie władze. Wypowiadając się dla dziennikarzy, Ayrault nazwał taki krok "prowokacją" i wyraził obawy, że mogłoby to nakręcić nową spiralę przemocy na Bliskim Wschodzie.

Odchodzący szef amerykańskiej dyplomacji John Kerry, który uczestniczył w konferencji, uznał ją za "pozytywne wydarzenie".

Tymczasem izraelski premier Benjamin Netanjahu powiedział w niedzielę na posiedzeniu rządu w Jerozolimie, że paryska konferencja była "jałowa" i zorganizowana poza plecami Izraela, by zmusić go do przyjęcia warunków sprzecznych z narodowym interesem.

"Tu nie chodzi o dyktowanie czegoś komukolwiek za jego plecami. Tylko bezpośrednie negocjacje między Izraelczykami a Palestyńczykami mogą doprowadzić do pokoju. Nikt tego za nich nie zrobi" - powiedział prezydent Francji Francois Hollande, który był gościem konferencji.

Francja zaoferowała, że może zorganizować w Paryżu spotkanie Netanjahu z palestyńskim prezydentem Mahmudem Abbasem.