"Z ulgą przyjęliśmy wczoraj informacje, że kryzys został, trzeba to powiedzieć jasno i wyraźnie - dzięki majstersztykowi strategicznemu prezesa Jarosława Kaczyńskiego - zażegnany" - powiedziała w piątek Beata Kempa, odnosząc się do zakończonego w czwartek protestu posłów PO i Nowoczesnej w Sejmie. Podkreśliła, że działanie państwowych instytucji nie powinno być zakłócane. "To było łamanie konstytucji, łamanie regulaminu Sejmu, łamanie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, więc mamy tutaj cały katalog, który pokazuje, że ten kryzys był poważny" - podkreśliła.

Szefowa kancelarii premiera została również spytana o słowa Grzegorza Schetyny, który zaapelował do prezydenta Andrzeja Dudy o niepodpisywanie ustawy budżetowej. "Grzegorz Schetyna to jest człowiek który już tylko potrafi straszyć. Musimy nad tym przejść do porządku dziennego, nie damy się sprowokować. Nie łudźmy się, nie będziemy mieli do czynienia z opozycją konstruktywną. Będziemy mieć do czynienia z tego typu zachowaniami, obliczonymi na strach, na groźby" - dodała.