Do zdarzenia doszło w sobotę 7 stycznia w okolicy jednego z lokali w Nysie (opolskie). Karetka pogotowia z ekipą ratowników medycznych przyjechała do mężczyzny, który nieprzytomny leżał na chodniku. Kiedy ratownicy zaczęli udzielać pomocy poszkodowanemu, zostali napadnięci przez dwóch braci Ć.

Zdaniem dyrektora nyskiego szpitala Norberta Krajczego, napastnicy byli wyjątkowo brutalni. Szarpali ratowników za ubrania i bili po głowach, starając się jednocześnie nagrać swoje ofiary przy pomocy telefonu komórkowego. "Krzyczeli: +pokaż ryja bo cię nagrywam+" - relacjonował Krajczy. Policja zatrzymała obydwu nietrzeźwych napastników. Okazało się, że to bracia: Adam i Rafał Ć. Usłyszeli zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej umundurowanego ratownika medycznego podczas i w związku z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych oraz ich znieważenia.

Podejrzani przyznali się do popełnienia stawianych im zarzutów. Złożyli wyjaśnienia i oświadczyli, że chcą dobrowolnie poddać się karze w trybie art. 335 kodeksu postępowania karnego. Prokurator Rejonowy w Nysie nie wyraził na to zgody z uwagi na charakter stawianych podejrzanym zarzutów, w tym okoliczności zdarzenia, w szczególności jego charakteru chuligańskiego. Wobec podejrzanych nie zastosowano środków zapobiegawczych, bo uznano, że nie jest to niezbędne dla zabezpieczenia prawidłowego toku śledztwa.

Naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariusza publicznego podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych zagrożone jest karą do 3 lat pozbawienia wolności.

Ratownicy medyczni podczas i w związku z wykonywaniem swoich czynności ratowniczych korzystają z takiej samej ochrony prawno–karnej przed naruszeniem nietykalności cielesnej lub zniewagami, jak inni funkcjonariusze publiczni. Stanowi o tym ustawa o państwowym ratownictwie medycznym. Ochronie takiej podlega również każda osoba w trakcie udzielania pierwszej pomocy. (PAP)