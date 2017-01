Kukiz'15 proponuje, by posłowie zobowiązali się do skierowania ustawy budżetowej do TK

W swojej wersji projektu sejmowej uchwały zaproponowaliśmy m.in. aby posłowie zobowiązali się do skierowania wniosku do TK ws. ustawy budżetowej - powiedział w środę szef klubu Kukiz'15 Paweł Kukiz. Poinformował też, że przerwa w spotkaniu Konwentu Seniorów została przedłużona do godz.16.45.