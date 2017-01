Do ujęcia mężczyzny doszło w sierpniu zeszłego roku w przygranicznym Świecku, gdzie celnicy zatrzymali do kontroli rejsowy autokar jadący z Belgii przez Holandię do Polski. Podczas tej kontroli w walizce jednego z pasażerów, 42-letniego mieszkańca Inowrocławia (woj. Kujawsko-Pomorskie), celnicy znaleźli narkotyki.

"W takcie śledztwa Wojciech D. nie przyznał się do przemytu i odmówił składania wyjaśnień. Natomiast podczas samego zatrzymania przyznał, że walizka należy do niego, ale tłumaczył wówczas, że nie wie, w jaki sposób znalazły się w niej narkotyki" - powiedział PAP rzecznik.

Zgodnie z zarzutem przedstawionym mężczyźnie grozi mu grzywna i kara więzienia nie krótsza niż trzy lata

Według prokuratury mężczyzna wraz z innymi nieustalonymi w śledztwie osobami kupili narkotyki w Holandii, które następnie usiłowano wwieźć do kraju.

Witkowski dodał, że skierowanie do sądu aktu oskarżenia przeciwko Wojciechowi D. nie zamyka definitywnie postępowania ws. tego przemytu, a jego organizatorzy nie mogą czuć się bezkarni. (PAP)