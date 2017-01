„Jeśli chce się stanąć po środku i doprowadzić do normalności, która jest Polsce potrzebna i bronić Polskę przed dwoma Sejmami, to trzeba krytycznie patrzeć na to, co zrobił rząd, ale też nie być bezkrytycznym dla opozycji totalnej” - mówił szef PSL.Podkreślił, że nadzieja na kompromis musi pozostać do końca. "Jeżeli jest jakakolwiek szansa, to się pacjenta ratuje i robi się wszystko, nawet gdy perspektywa może się na starcie nie wydawać najlepsza, trzeba robić wszystko, żeby dążyć do dobrostanu” - zaznaczył Kosiniak-Kamysz.