Turcja: Zatrzymano 20 domniemanych bojowników IS w związku z zamachem

Turecka policja podała w komunikacie, że zatrzymała w środę 20 domniemanych bojowników organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie (IS) w związku z niedzielnym zamachem terrorystycznym na nocny klub w Stambule. Wcześniej IS przyznało się do zamachu.