Zamachu dokonali dwaj terroryści samobójcy. Policja relacjonuje, że do obu eksplozji doszło w czasie porannego szczytu w pobliżu sklepów z częściami zamiennymi do samochodów. Wiele ofiar jest wśród pracowników tych sklepów.

Bagdad był już wcześniej wielokrotnie celem ataków terrorystycznych sunnickich ekstremistów z Państwa Islamskiego.

Irackie wojska od 17 października prowadzą ofensywę mającą na celu odbicie Mosulu z rąk IS. W czwartek władze ogłosiły rozpoczęcie drugiej fazy tej operacji, polegającej na opanowaniu wschodniej części miasta.

Choć iracki premier Hajder al-Abadi zapowiadał, że Mosul będzie odbity do końca roku, postęp operacji jest wolniejszy. Tłumaczy się to troską o bezpieczeństwo mieszkańców Mosulu, którzy w większości pozostali w mieście. Wcześniej spodziewano się, że zdecydują się oni opuścić swoje domy. We wtorek Abadi zapowiedział, że do wyparcia IS z Iraku potrzeba jeszcze trzech miesięcy.

Szacuje się, że Mosulu, opanowanego przez IS w 2014 roku, broni 5-6 tys. dżihadystów. Przeciw nim stanęły siły koalicji liczące 100 tys. żołnierzy. Mimo to IS nadal jest zdolne do przeprowadzania zamachów na terytorium kraju, a nawet w jego stolicy - Bagdadzie. (PAP)

