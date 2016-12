Ten rosyjski dziennik powołuje się na przedstawiciela jednej z organizacji pozarządowych Maksima Oleniczewa.

Wśród NGO-sów, od których zażądano dokumentów, znalazły się Grażdanskij kontrol (Kontrola obywatelska) i petersburski Memoriał.

We wniosku do organizacji Grażdanskij kontrol napisano, że dokumenty należy przedstawić w związku z operacją kontrolną rozpoczętą w lipcu na podstawie stosownego artykułu ustawy o policji. Od organizacji zażądano, by do wydziału bezpieczeństwa gospodarczego i walki z korupcją lokalnego MSW przekazała wyciągi z kont, informację o kierunkach działalności, dokumenty dotyczące wydatkowania środków finansowych, a także darowizn i grantów, wykaz etatów, dane o wolontariuszach i przeprowadzanych akcjach politycznych.

Szefowa organizacji Grażdanskij kontrol Jelena Szachowa oznajmiła, że jej organizacja nie zamierza przekazywać dokumentów, bo żądanie MSW jest bezpodstawne, gdyż zgodnie z ustawą o policji takich dokumentów można się domagać jedynie w ramach dochodzeń w sprawach karnych i cywilnych, gdy jest mowa o przestępstwach, a w tym wniosku takich informacji brak.

Dyrektor organizacji pozarządowej Noczleżka (Dom noclegowy) Grigorij Swierdin powiedział dziennikowi "Wiedomosti", że podobne wnioski od policji przyszły w tym roku już dwukrotnie - w sierpniu i listopadzie - i że organizacja za każdym razem przekazała żądane dokumenty.

Dyrektor petersburskiego Memoriału Galina Szkolnik zapowiedziała, że poprosi policję o uzasadnienie żądań, gdyż jej organizacja chciałaby móc "dalej pomagać starszym ludziom, a nie kopiować w nieskończoność dokumenty dla policji".

W Rosji w roku 2012 przyjęto ustawę, która stanowi, że organizacje otrzymujące środki finansowe z zagranicy i uczestniczące w życiu politycznym kraju otrzymują status "pełniących funkcje zagranicznych agentów" oraz zostają objęte restrykcyjną kontrolą ze strony państwa. Za niepodporządkowanie się przepisom takim NGO i ich szefom grożą wysokie kary pieniężne, a nawet więzienie. Określenie "zagraniczny agent" wielu Rosjanom kojarzy się zdecydowanie negatywnie, gdyż jest synonimem "szpiega" lub "zdrajcy".

Dziennik "Wiedomosti" nie otrzymał od MSW w Petersburgu odpowiedzi na pytanie w sprawie żądań wobec NGO-sów, lecz źródło w lokalnej policji twierdzi, że ma to związek "z pewną sprawą, w której jest sprawdzane wydatkowanie środków finansowych na niegodne cele".(PAP)

mmp/ mal/