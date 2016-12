W ubiegłym roku gliwicka fabryka wyprodukowała ponad 169,4 tys. samochodów kilku modeli, o 53 proc. więcej niż rok wcześniej. Tegoroczna wielkość produkcji rzędu 201 tys. aut oznacza, w odniesieniu do 2015 r., wzrost o 18,6 proc.

Na początku 2016 r. przedstawiciele zakładu prognozowali, że ożywienie na europejskich rynkach może przynieść w tym roku wzrost produkcji, podkreślali jednak, że zależy to przede wszystkim od popytu na Astrę piątej generacji. Model został dobrze przyjęty przez europejskie rynki, dzięki czemu jeszcze przed końcem 2016 r. z linii produkcyjnej w Gliwicach zjechał 200-tysięczny w tym roku samochód - czerwony Opel Astra z silnikiem 1.6 l Turbo o mocy 200 KM.

„To najlepszy roczny wynik produkcji w całej historii naszego zakładu, czyli od 1998 roku” - skomentował dyrektor generalny zakładu General Motors Manufacturing Poland Gliwice i Tychy (GMMP) oraz General Motors Powertrain Szentgotthard Andrzej Korpak, uznając sukces Astry za powód do dumy dla całego zespołu fabryki.

Zdaniem dyrektora utrzymujący się popyt na Astrę pozwala prognozować, że również przyszły rok będzie dobry dla gliwickiego zakładu, a produkcja może ponownie osiągnąć poziom ok. 200 tys. aut.

Opel Astra cieszy się powodzeniem w Europie i mocno winduje sprzedaż marki; ma również największy udział w produkcji gliwickiego zakładu. Nowa generacja Astry to jeden z bestsellerów w ofercie Opla - od debiutu rynkowego firma otrzymała już ponad 320 tys. zamówień na kompaktową Astrę hatchback oraz Astrę Sports Tourer.

Środa to ostatni w tym roku dzień produkcji w gliwickim zakładzie; od czwartku fabryka zaczyna przerwę świąteczną.

Nowa Astra produkowana jest w Gliwicach od września ub. roku; do końca 2015 r. z linii produkcyjnych zjechało ok. 20 tys. aut tego modelu; 2016 r. przyniósł rozwinięcie produkcji do poziomu ponad 140 tys. sztuk. Pozostała część tegorocznej produkcji to inne modele Opla.

W lutym ub. roku w Gliwicach rozpoczęto produkcję Holdenów Astra i Cascada (kabriolet), przeznaczonych na eksport do Australii i Nowej Zelandii. Największym wydarzeniem była jednak wrześniowa premiera piątej generacji Astry; samochód został dobrze przyjęty przez rynek, uzyskując branżowe nagrody, m.in. tytuł europejskiego Samochodu Roku 2016 oraz nagrody Safetybest 2015 i Złota Kierownica 2015.

W listopadzie ub. roku w Gliwicach ruszyła także produkcja Buicka Cascady, przeznaczonego na rynek Ameryki Północnej. W sumie w tym roku wyprodukowano w Gliwicach ok. 15 tys. kabrioletów.

Zakład General Motors Manufacturing Poland w Gliwicach został otwarty w 1998 r. Obecnie składa się z trzech oddziałów: zakładu produkcji samochodów osobowych w Gliwicach, zakładu produkcji silników w Tychach oraz Centrum Usług Wspólnych. GMMP jest integralną częścią firmy Opel.

Centrala GMMP znajduje się w Gliwicach, gdzie oprócz m.in. nowego Opla Astry w wersji hatchback produkowane są także kabriolety Cascada oraz Astra J w wersjach sedan, GTC i OPC. Zakład Opla w Gliwicach jest jednym z największych pracodawców w regionie. Należy też do największych polskich eksporterów. Zatrudnia ok. 4,1 tys. osób. Maksymalne zdolności produkcyjne fabryki to ok. 207 tys. aut rocznie. (PAP)