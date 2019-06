- To jest moja chęć i moja wola osobista, to ja chcę daną osobę w zarządzie albo nie chcę. Jeśli nie złożę takiego wniosku, to ani prezydent, ani premier nie mogą nic zrobić. Będzie nadzorować [Teresa Czerwińska - red.] jakiś wycinek prac NBP, pewne pomysły już w tej kwestii mam – dodał prezes NBP.