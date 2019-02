Platforma Obywatelska i partia Razem złożyły wnioski do CBA o sprawdzenie oświadczeń majątkowych Jarosława Kaczyńskiego.

Ma je badać Ernest Bejda, obecny szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego, który w przeszłości pracował dla spółki Srebrna. Budzi to wątpliwości opozycji.



Jednak eurodeputowany PiS Ryszard Czarnecki nie widzi konfliktu interesów w tym przypadku.

- Dzięki temu, że tam pracował, to wie, że było wszystko w porządku. Konfliktu interesów nie widzę, a znajomość tej spółki od wewnątrz może tylko pomoc w wydawaniu zdroworozsądkowych ocen – ocenił Ryszard Czarnecki.