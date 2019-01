Kontrola escape roomów ujawniła, że tylko 83 obiekty na 418 są prowadzone zgodnie z przepisami

Warszawa. Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński przedstawił wyniki kontroli w pokojach zagadek w całym kraju. Skontrolowano 418 tego typu miejsc. Tylko w 83 nie stwierdzono nieprawidłowości. Kontrole rozpoczęły się po tragicznym pożarze w koszalińskim escape roomie, w którym na początku stycznia zginęło 5 nastolatek.

- Do tej pory skontrolowaliśmy 418 obiektów w całym kraju. Do kontroli pozostały nam jeszcze zidentyfikowane 54 obiekty. Czyli na dzień dzisiejszy mamy zidentyfikowane łącznie 472 obiekty, w których znajdują się tak zwane escape roomy. Spośród tych 418 obiektów w stosunku do 220 zostały wszczęte postępowania administracyjne. W stosunku do 59 kontrole wykazały, że te obiekty nie spełniają wymogów prawa i te 59 obiektów zostało wyłączone z użytkowania. W stosunku do pozostałych 161 nadal prowadzone są postępowania administracyjne. Tylko w stosunku do 83 nie stwierdzono nieprawidłowości. To pokazuje potężną skalę niespełniania wymogów przepisów – wyjaśnił Jerzy Kwieciński.