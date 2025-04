Gdzie trafiły zestawy obrony przeciwlotniczej USA po wycofaniu ich z podrzeszowskiej Jasionki? Dlaczego Amerykanie zajmujący się ich obsługą nie zostali w Polsce tylko pojechali pod granicę niemiecko-francuską do bazy w Baumholder?

Kiedy zapadły decyzje o zmianie formuły ochrony nieba nad Rzeszowem? I dlaczego zrobiła to administracja Joe Bidena a Donald Trump to kontynuował? Gdzie zostaną rozlokowani spadochroniarze z 82 Dywizji Powietrznodesantowej, którzy ochraniali bazę pod Rzeszowem i czy na pewno zostaną w Polsce? O tym w podkaście DGP Polska Europa Świat mówią Zbigniew Parafianowicz i Marek Tejchaman. Dziennikarze komentują jakie będą dalsze losy hubu na Podkarpaciu i czy USA na dobre wygaszają pomoc wojskową dla Ukrainy. Zastanawiają się również, czy niemiecka ochrona nieba nad Jasionką będzie równie skuteczna co sił USA? I czy Rosjanie zdecydują się na jej przetestowanie? Np. poprzez prowokacje z udziałem dronów Gerań?

Na pytania starają się odpowiedzieć Marek Tejchman i Zbigniew Parafianowicz z Dziennika Gazety Prawnej: