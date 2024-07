Tysiące ludzi zgromadziły się w niedzielę wieczorem na paryskim placu Republiki, by wyrazić protest przeciwko skrajnej prawicy po wygranej przez nią - według sondaży exit poll - w pierwszej turze przedterminowych wyborów parlamentarnych. Plac Republiki był w ostatnich tygodniach miejscem cyklicznych protestów zwoływanych przez sympatyków lewicy, związki zawodowe, organizacje społeczne.

Wielotysięczny tłum skanduje hasła przeciwko skrajnie prawicowemu Zjednoczeniu Narodowemu (RN) i szefowi tego ugrupowania Jordanowi Bardelli. Na placu oczekiwani byli politycy lewicowego Nowego Frontu Ludowego (NFP) - sojuszu przedwyborczego łączącego: socjalistów, komunistów, Zielonych oraz skrajnie lewicową Francję Nieujarzmioną (LFI).

Francuski Plac Republiki

Plac Republiki był w ostatnich tygodniach miejscem cyklicznych protestów zwoływanych przez sympatyków lewicy, związki zawodowe, organizacje społeczne.

Wyniki wyborów parlamentarnych we Francji

Według exit poll ośrodka Ipsos, w pierwszej turze niedzielnych przedterminowych wyborów parlamentarnych we Francji Zjednoczenie Narodowe (dawny Front Narodowy Marine Le Pen) zdobyło ok. 33 proc. głosów. Sojusz lewicy - Nowy Front Ludowy - uzyskał ok. 28 procent. Na trzecim miejscu znalazły się partie skupione wokół prezydenta Emmanuela Macrona, z szacunkową prognozą poparcia na poziomie 21 proc. Druga tura wyborów odbędzie się 7 lipca.

Autorka: Anna Wróbel