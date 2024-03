Wielka Brytania dostarczy Ukrainie ponad 10 tys. kolejnych dronów o wartości 125 mln funtów - ogłosił brytyjski minister obrony Grant Shapps, który złożył tego dnia trzecią w tej roli wizytę w Kijowie. Dodał, że podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zapewnił go o niezachwianym zaangażowaniu Wielkiej Brytanii na rzecz Ukrainy.

Ministerstwo obrony sprecyzowało, że w skład pakietu wejdą głównie drony umożliwiające podgląd na żywo (FPV), a także tysiąc jednokierunkowych dronów szturmowych oraz pewna liczba dronów obserwacyjnych i morskich. W wydanym komunikacie wyjaśniono, że pakiet ten jest odrębny od ogłoszonego w styczniu przez premiera Rishiego Sunaka o wartości 200 mln funtów.

Podkreślono też, że drony okazały się bardzo skuteczne na polu bitwy od czasu inwazji Władimira Putina na Ukrainę dwa lata temu, pomagając w ukraińskim siłom zbrojnym w namierzaniu pozycji wroga i jego pojazdów opancerzonych oraz w zatapianiu okrętów rosyjskiej marynarki wojennej.

"Zwiększam nasze zaangażowanie w uzbrojenie Ukrainy w innowacyjne nowe drony pochodzące bezpośrednio z wiodącego na świecie brytyjskiego przemysłu obronnego - prosto z hali produkcyjnej na linię frontu. Siły zbrojne Ukrainy wykorzystują broń przekazaną przez Wielką Brytanię z bezprecedensowym skutkiem, co umożliwiło zniszczenie prawie 30 proc. rosyjskiej Floty Czarnomorskiej" - oświadczył Shapp.

Dodał, że podczas spotkania z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim zapewnił go o niezachwianym zaangażowaniu Wielkiej Brytanii na rzecz Ukrainy i wezwał inne kraje do przyłączenia się do wysiłków na rzecz dozbrajania tego kraju.